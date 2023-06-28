Партия Шлесерса против Лианы Ланги: в СГБ направлено письмо с призывом проверить деятельность поэтессы

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс от имени политической силы подписал письмо генеральному прокурору, директору Бюро по защите Сатверсме (SAB) и начальнику Службы государственной безопасности (СГБ), в котором политик требует проверить деятельность поэтессы Лианы Ланги (настоящее имя — Лиана Бокша) на разжигание национальной, этнической и расовой ненависти. Об этом порталу Delfi сообщили в партии "Латвия на первом месте".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Шлесерс призывает оценить высказывания Ланги в публичном пространстве с точки зрения 78-й статьи Уголовного закона (разжигание национальной, этнической и расовой ненависти) и аспектов национальной безопасности.

Обращаясь к спецслужбам, депутат Сейма призывает дать правовую оценку провокационным высказываниям Ланги в социальных сетях, оценив их содержание, форму и аргументацию, а также влияние поэтессы на аудиторию. В письме подчеркивается, что важно выяснить, не поддерживают ли деятельность Ланги недружественные Латвии страны, и особенно Россия.

Ланга является автором кампании "Дерусифицируй Латвию" (Atkrievisko Latviju) и хэштегов #RunāLatviski и #AtkrieviskoLatviju. В соцсетях она использует эти хэштеги, целенаправленно культивируя ненависть "к тем гражданам, представителям нацменьшинств, которые говорят на русском языке", отмечается в письме.

По мнению партии Шлесерса, Ланга позиционирует себя как "реализатор государственной политики", которая с ликвидацией политики русификации искореняет двуязычие и пытается обеспечить защиту латышского языка. В Twitter и Facebook у Ланги имеются десятки тысяч подписчиков.

"Ежедневно Лиана Бокша публикует какие-то свои размышления о "управляющих русских, которые терроризируют латышских предпринимателей", "русский обслуживающий персонал" и компаниях, являющихся "оазисами обрусения", а также "рашистах", которые нарушают придуманный ею порядок. Прикрываясь заботой об использовании латышского языка в публичном пространстве (например, "чем скорее русский из Зиепниеккалнса испачкает свои треники, тем раньше он научится читать по-латышски" или "Rus.LSM — СМИ рашизаторов", и "Maxima находится под протекторатомы паРаши"), Бокша в своей риторике использует популярную сейчас культуру отмены (cancel culture), направляя ее против русского нацменьшинства", — подчеркивается в письме политической силы.

Как отмечает "Латвия на первом месте", хотя сама Ланга утверждает, что ее высказывания не направлены против отдельных лиц русской национальности, а лишь на "дерусификацию публичного пространства Латвии", в реальности она распространяет информацию, которая является языком вражды и соответствует 78-й статье Уголовного закона.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Недопустимо безнаказанно играть со свободой слова, конституционными основами государства и правами нацменьшинств. В Латвии должны быть защищены свобода и уважения каждого человека, поскольку каждый гражданин нашей страны является ценностью и имеет право чувствовать себя безопасно в своем государстве. Тем, кто умышленно провоцирует "суд Линча", в том числе и Лиане Бокше, следует осознать, что госучреждения твердо стоят на власти закона в стране. Мы считаем, что это не только вопрос правого государства, но и национальной безопасности, обеспечение которой является обязанностью правоохранительных органов и государственных спецслужб", — говорится в заключении письма партии Шлесерса.

Как сообщалось ранее, инициатива "Об обеспечении статуса государственного языка" поэтессы Лианы Ланги, предусматривающая дерусификацию публичного пространства, собрала более 10 000 подписей на сайте общественных инициатив Manabalss.lv. Она уже передана на обсуждение в Сейм.

Ланга является одним из самых активных борцов с русским языком и другими проявлениями русской культуры в Латвии, одним из активистов и авторов кампании Atkrievisko Latviju. Ланга один из самых популярных пользователей Twitter в Латвии с 18,4 тысячами подписчиков.