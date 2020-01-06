Партиям будет запрещено использовать госфинансирование для приобретения чрезмерно дорогих товаров и услуг

Политическим партиям, которые получают финансирование из государственного бюджета, будет запрещено использовать эти средства для приобретения чрезмерно дорогих товаров и услуг. Это предусматривают разрабатываемые Минюстом правила об использовании предоставленного политическим организациям бюджетного финансирования.

Согласно новому нормативному акту, финансирование партии должны использовать таким образом, чтобы для достижения целей тратились по возможности наименьшие суммы, то есть товары и услуги должны приобретаться по максимально выгодной цене. Это не означает, что во всех случаях необходимо выбирать самые дешевые товары и услуги, указывает Минюст.

Партиям будет запрещено использовать эти средства для личных нужд и для таких целей, которые не связаны с их политической деятельностью. Также партии не смогут использовать госфинансирование для подарков и пожертвований, за исключением сувениров с символикой организации. Партии не смогут на эти средства приобретать табачные изделия и алкоголь.

Партии не должны использовать госфинансирование для зарплат высшим должностным лицам, которые перечислены в законе о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, а зарплаты остальных должностных лиц не должны превышать одной минимальной зарплаты в месяц.

Проект правил предусматривает, что финансирование, выделенное объединению политических организаций, запрещено использовать для политической агитации на выборах в Сейм, самоуправления или Европарламент входящей в объединение партии, которая подала отдельный список кандидатов.

Если партии сформируют объединение, бюджетное финансирование будет запрещено использовать для обеспечения деятельности входящих в него партий, которые не получают государственного финансирования, за исключением общей политической агитации объединения.

Как сообщалось, 1 января вступили в силу поправки к закону о финансировании политических организаций, которые предусматривают существенное увеличение государственного финансирования партий. Партиям, за которые на предыдущих выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей, будут получать финансирование в размере 4,5 евро за каждый голос, полученный на выборах в Сейм, а также 0,5 евро за каждый голос, полученный на муниципальных выборах, и 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европейский парламент.

Ранее политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, выделялось государственное финансирование в размере 0,71 евро за каждый голос, полученный на выборах в Сейм. Теперь партии будут получать в 6,3 раза больше за каждый полученный голос.

Кроме того, политическая партия, получившая более 5% голосов на предыдущих выборах в Сейм, дополнительно будет получать ежегодно 100 000 евро до следующих парламентских выборов.

В законе также предусмотрено, что общий объем предоставляемого одной партии финансирования из госбюджета не должен превышать 800 000 евро в год.

Госфинансирование будет выплачиваться партиям в течение четырех лет со следующего календарного года после выборов в Сейм. Деньги партии будут получать дважды в год.

Поправки призваны уменьшить финансовую зависимость партий от частных пожертвований и влияния спонсоров.