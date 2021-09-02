Партнеры правительства выступили за децентрализацию ограничений в условиях пандемии

Чтобы сохранить экономику открытой даже в худших эпидемиологических условиях, ограничения должны быть децентрализованы, заявили партнеры правительства на заседании стратегической руководящей группы по ограничению Сovid-19.

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Представители Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД), Академии наук Латвии, Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП), Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП) и Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) представили на встрече общую позицию.

Партнеры правительства заявили о необходимости предоставить предпринимателям правовую основу для принятия решения о продолжении работы, что уже могут делать образовательные учреждения, т.е. решение о временном закрытии школ или определенных классов может принимать директор или самоуправление. По мнению партнеров, децентрализация и передача полномочий позволят предпринимателям принимать более гибкие и целенаправленные решения.

Правительственные партнеры также подчеркнули на встрече, что преодоление кризиса требует активного диалога для оценки потребностей общества, индивида и экономики и принятия совместных и взвешенных решений.

В то же время на встрече подчеркивалась необходимость активного обмена повседневной информацией о Covid-19. Каждый день нужно давать информацию о том, сколько заболевших Covid-19 не имели ковид-сертификатов, сколько человек без сертификатов было госпитализировано и умерло. В ответ на это министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что информация об инфицированных в этой форме предоставляется каждый день, однако данные о стационарных пациентах собрать сложнее.

На встрече партнеры правительства и премьер-министр Кришьянис Кариньш согласились, что при введении дополнительных ограничений нужно учитывать количество людей, госпитализированных с Covid-19, что объективно покажет текущую ситуацию в больницах, тем самым снижая риск перегрузки больничной системы, и сохранять при этом максимальную открытость экономики.

Представители правительства и его партнеры также повторно заявили о необходимости повышения потенциала системы здравоохранения, что уже делается с начала года.