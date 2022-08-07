Pasažieru vilciens приглашает за год освоить управление новыми электропоездами

Центр образования взрослых Рижского государственного техникума объявил набор на профессиональные курсы по программе повышения квалификации "Техник по обслуживанию локомотивов". Отмечается, что новую профессию могут освоить как мужчины, так и женщины.

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За 11 месяцев учебы можно получить необходимые знания и навыки для управления новыми электропоездами, которые закупил Pasažieru vilciens. Занятия будут проходить по вечерам в будние дни и по субботам.

"Mашинисты поездов всегда высоко ценились и пользовались спросом в железнодорожной отрасли, потому что без них движение поездов просто невозможно. В следующем году Škoda Vagonka поставит для Pasažieru vilciens 32 новых электропоезда. В связи с этим наша управленческая команда электропоездами получит не только значительные улучшения в рабочей среде и технологиях, но и потребует значительного усиления. Пассажирские перевозки по железной дороге станут современнее, удобнее и доступнее, а выпускники и выпускницы программ повышения квалификации будут иметь прекрасную возможность начать работу в железнодорожном секторе", — говорит Эдите Лидака, начальник отдела управления персоналом акционерного общества Pasažieru vilciens.

Программа обучения подходит как мужчинам, так и женщинам. Учащиеся должны иметь среднее образование, хорошее здоровье (у них обязательно должно быть медицинское заключение о том, что состяние здоровья человека позволяет ему выполнять такую работу) и быть готовыми психофизиологически (требуется заключение об оценке психофизиологической профпригодности).

Учебный процесс включает теоретический и практический курс обучения. В рамках обязательной программы гарантируется квалификационная практика по специальности "Пассажирский поезд".

После успешной сдачи профессионального квалификационного экзамена выпускнику присваивается квалификация "Техник по обслуживанию локомотивов" ("Lokomotīvju saimniecības tehniķis"), дающая право на эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание локомотивов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов, а также возможность работать машинистом и помощником машиниста.

Обучение по этой программе планируется с середины сентября текущего года до июля 2023 года. Стоимость обучения - 1100 евро (по 100 евро в месяц) без учета затрат на проверку состояния здоровья. Минимальное количество учащихся в группах - 12 человек.

Раймонд Риквейлис, машинист электропоезда "Pazažieru vilciens" с 20-летним стажем: "Нашей команде нужны профессионально подготовленные коллеги, мотивированные на помощь людям в их повседневной жизни. Управление поездом означает постоянное движение. Оно требует высокого чувства ответственности, дисциплинированности, аккуратности, внимательности и психоэмоциональной устойчивости."

Предприятие Pasažieru vilciens готово обеспечить долгосрочную самостоятельную работу для всех успешных и мотивированных выпускников программы. Им обещают стабильную зарплату, социальные гарантии, страховку и другие льготы. Более подробная информация о программе доступна здесь.