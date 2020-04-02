Pasažieru vilciens вводит новые "карантинные" правила

В поездах появятся значки, разрешающие занимать только определенные сидения, а возле железнодорожных касс появятся отметки, позволяющие соблюдать дистанцию два метра.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Pasažieru vilciens призывает пассажиров избегать контакта с другими людьми и соблюдать дистанцию и во время поездки, и при выходе из вагона и входе в него.

Те сидения, которые нежелательно занимать, будут специально помечены так, чтобы между пассажирами было расстояние. Члены одной семьи по-прежнему могут сидеть рядом.

Возле билетных касс на полу и на стендах тоже будут специальные обозначения для соблюдения дистанции. Pasažieru vilciens призывает по возможности покупать билеты онлайн — тем самым можно сэкономить 5% или 10% от цены билета. Тех, кто покупает билет у кондуктора, просят расплачиваться картой.