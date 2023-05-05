Пасека на крыше Елгавской поликлиники примет участие в международном исследовании

Второй год подряд в центре Елгавы будет функционировать первая в Латвии (за пределами Риги) городская пасека, которая в этом году выросла до пяти ульев, сообщает пресс-служба Елгавской поликлиники.

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Елгавская поликлиника продолжает сотрудничество с Латвийским обществом пчеловодов и пчеловодом Наурисом Берзиньшем, чтобы в исследовательских целях получить образцы меда в городской среде, провести их физико-химические анализы и обобщить данные о меде в городской среде.

В этом году пасека поликлиники примет участие в проекте мониторинга среды INSIGNIA-EU масштаба ЕС, в рамках которого в Риге, Даугавпилсе и Елгаве, а также на семи сельских территориях Латвии, используя пчелиные семьи, установит присутствие в среде пестицидов, микропластика, тяжелых металлов и загрязнителей воздуха.

Foto: Jelgavas poliklinika

ИНSIGNIA-EU — международный проект сотрудничества, которым руководят ученые из одиннадцати организаций в десяти странах и цель которого состоит в разработке и исследовании инновационного, неинвазивного, научно доказанного протокола мониторинга среды с использованием семей пчел для определения присутствия пестицидов, микропластмасс, тяжелых металлов и загрязнителей воздуха в среде.

Foto: Jelgavas poliklinika

В рамках международного исследования ученые разработали и разместили в ульях абсорбирующие пестициды пластины APIStrip, которые смогут анализировать 273 остатка пестицидов. Чтобы зарегистрировать разнообразие растений, посещенных пчелами, один раз в две недели пчеловоды возьмут образцы пыльцы в каждом улье, включенном в проект, сотрудничая с научным консорциумом INSIGNIA-EU. В рамках проекта в этом году впервые будет обеспечен стандартизированный мониторинг загрязнителей среды на пасеках во всех 27 странах ЕС.

Foto: Jelgavas poliklinika

"Ботаническое происхождение пыльцы" анализируется в Португалии с использованием новейших молекулярных методов. Полученные в дальнейшем данные о происхождении пыльцы и загрязнении, например, остаточных веществах пестицидов, будут использоваться для моделирования загрязнения и его риска в местности, окружавшей пчелиную пасеку", — сообщил Валтерс Брусбардис, координатор проекта INSIGNIA-EU в Латвии.

Foto: Jelgavas poliklinika