Пасхальное послание митрополита Рижского и всея Латвии Александра

Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры — чада Латвийской Православной Церкви!

Христос Воскресе!

С великой радостью приветствую всех вас вечно живым и жизнеутверждающим Пасхальным приветствием, в котором заключается вся наша вера, наши надежда и утешение. "Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна", — пишет святой апостол Павел (1Кор. 15: 17).

С первых веков бытия Церкви Христовой и до наших дней свет Воскресения Христова находит отклик в сердцах всех людей. В IV веке великий отец и учитель Церкви святитель Григорий Нисский писал: "Ныне и праведник радуется, и не очистивший свою совесть надеется исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека печального, который не находил бы утешения в торжестве праздника".

Пасху мы именуем "Торжеством из Торжеств" — величайшим нашим праздником, или, по слову преподобного Ефрема Сирина, "царицей праздников". Пасха Христова является центром нашей веры. Каждый воскресный день мы исповедуем свою веру в Воскресшего Спасителя и исполняемся Пасхальной радостью.

Везде — и в храме, и дома, повсюду, где мы совершаем свое служение, мы должны быть свидетелями Христа Распятого и Воскресшего. В этом наша миссия: нести свет и благовествовать. В Евангелии, обращаясь к ученикам, Господь говорит: "Вы — соль земли… Вы — свет мира" (Мф. 5: 13-14). Что это значит для нас? В словах Христа мы слышим призыв к добродетельной жизни и исполнению заповедей Божиих. Будем же побеждать зло Светом Христовым и силой Его благодати!

Сегодня, к сожалению, среди людей распространились чрезмерное увлечение благами мира сего, стремление к почету и славе, отсутствие глубокой веры, истинной любви, милосердия и подлинно добрых дел. Бог и Церковь уходят на последнее место. Из истории известно, что попущение скорбей и болезней всегда было напоминанием человеку, что жизнь — это великий дар Божий людям. В постигших нас испытаниях мы видим, как зыбка и неустойчива земная жизнь человека.

Но милосердие Божие безгранично. Если мы возвратимся к Богу и принесем Ему покаяние в грехах, возлюбим Воскресшего Спасителя всем нашим сознанием и принесем Ему нашу любовь и добрые дела, то Господь примет покаяние каждого кающегося человека. Слово Божие учит: "Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите!" (Иез. 18:32). И Сам Господь Спаситель во святом Евангелии говорит: "Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию" (Мф. 9:13). Перед Святым Причащением мы произносим такие слова молитвы: "Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешные спасти, от них же первый есмь аз".

Мы, как верующие христиане, не должны впадать в отчаяние и поддаваться панике. Усугубим наши келейные и домашние молитвы о прекращении эпидемии, будем искренне верить, горячо молиться Господу Богу, чтобы Милосердный Воскресший Господь услышал наши молитвы и избавил каждого из нас, наше государство, руководство, весь народ и нашу Святую Церковь, ее Архиереев, духовенство, монашествующих и причетников и всех людей любого возраста и в любом месте от опасной эпидемии и сохранил бы всем жизнь.

Усердно молясь Воскресшему Господу и Его Пречистой Матери, Пресвятой Владычице Богородице, священномученику Иоанну Рижскому и всем святым, будем выполнять все распоряжения нашего Правительства и гигиенические рекомендации медиков. Будем относиться серьезно, с милосердием и вниманием друг к другу и к каждому человеку.

В эти святые праздничные дни мы особо молимся о тех, кто болен, о тех, кто исполняет свой врачебный долг и, рискуя своей жизнью, помогает другим. Да пошлет им и всем нам Милосердный Господь Свою укрепляющую Благодать и помощь!

Возлюбленные братия и сестры, пусть вечное Пасхальное приветствие согревает ваши сердца и входит в ваш дом, наполняя вас верой, надеждой и любовью:

Христос Воскресе!

Всю врученную мне Богом вселатвийскую паству сердечно поздравляю со Светлым праздником Пасхи Христовой, молюсь о здравии и спасении всех вас. Желаю всем мира, радости, христианского взаимопонимания, крепкого здравия, спасения душевного и неоскудевающей Божией Помощи.

Воистину Воскресе Христос!

Благодать Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и мое Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь.