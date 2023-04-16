Пасхальное поздравление староверам Древлеправославной Поморской Церкви Латвии

Духовным отцам, причетникам и прихожанам старообрядческих общин Латвии, председателям и членам Советов общин, жертвователям, учащимся и предпринимателям.

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Всем староверам Древлеправославной Поморской Церкви Латвии

"И рече им, яко тако писано есть, и тако подобаше пострадати Христу и воскреснути от мертвых в третий день. И проповедоватися во имя Его покаянию, и отпущению грехов…" (Лук. Зач. 114)

Христосъ Воскресе! Христосъ Воскресе! Христосъ Воскресе!

Досточтимые отцы духовные! Дорогие братья и сестры!

Поздравляем вас с наступлением Светлых Пасхальных дней, в которые мы радуемся о поистине великом событии — Воскресении из мертвых Господа нашего Исуса Христа.

В эти дни нас посещает не обычная человеческая радость, а та, которая основана на глубоком осознании произошедшего.

Евангелист Матфей повествует, что жены мироносицы, когда услышали от Ангела весть о Воскресении Христовом: "исшедше скоро от гроба со страхом и радостию велиею, текосте возвестити учеником его" (Матф. Зач. 115). Обратите внимание: "со страхом и радостию велиею" т. е не только с радостью, но и со страхом.

Также и ученикам, которые встретили Его по дороге в Эммаус, Господь явился и проповедал им о Воскресении Христовом, но они Его приняли за незнакомого человека. Только тогда, когда он преломил хлеб и раздал его ученикам "им же открылись глаза и узнали Его и Он стал невидимым для них" (Лук. Зач. 113).

"И рекоста к себе, не сердце ли наю горя бе в наю, егда глаголаша нама на пути…" — т. е сердце горело в нас, когда он разговаривал с нами, — говорят ученики. Это выражение об обилии Божественной благодати, действующей в сердце человека и согревающей его благодатным теплом при общении с Богом. Именно это чувствовали ученики Спасителя — живые свидетели Воскресения Христова, когда говорили: "Христосъ Воскресе!" и отвечали: "Воистину Воскресе!"

При произношении испытывали одновременно страх, ужас, трепет, великую радость и горение сердца, вызванных благодатью Божией.

И это естественно. После душевного страдания — для нас непостижимого, узнав о Воскресении, ученики с неизъяснимой радостью приветствовали друг друга при встрече:

"Христосъ Воскресе!" "Воистину Воскресе!" В этих словах и заключается наша вера. Они в кратчайшей форме выражают нашу надежду и наше упование.

Духовная радость возникает не только оттого, что мы празднуем нечто привычное с нашими друзьями и близкими, но и, самое главное, — от сознания, что Господь своим Воскресением открыл нам путь к спасению.

Делая дела мирские, светские — временные, никогда не будем забывать о главном — духовном, общаться с Богом через молитву. Тогда и мы, испытывая горение сердца от действия Божественной благодати, в неизреченной радости будем приветствовать друг друга этими великими, святыми словами:

Христосъ Воскресе! Воистину Воскресе!

Досточтимые отцы духовные! Дорогие братья и сестры!

В эти праздничные, жизнеутверждающие Пасхальные дни, мы одновременно, с огромной радостью, переживаем и тревогу за происходящие события в мире и в обществе.

Сегодня, к сожалению, среди людей распространилось чрезмерное увлечение материальными благами, стремление к почету и славе. Иссякли такие вечные христианские ценности как Вера, Любовь, милосердие, и возрастают вызванные этим взаимные недоверие и ненависть.

Мы, как верующие древлеправославные христиане, не должны впадать в отчаяние и поддаваться панике. Продолжим наши молитвы о даровании мира и согласия в обществе, о преодолении злобы и ненависти, о даровании духовной радости и благополучия.

Кто творит всяческие раздоры, тот враг своей Веры и своей Церкви.

Хотим пожелать нам всем духовной крепости, здравия, пребывания в искренней молитве, христианской любви и единении, тогда, с помощью Божией, мы преодолеем все трудности и, сохраняя самое главное — духовное, сохраним, как наши предки, свою Веру, культуру и язык.

Христосъ Воскресе! Воистину Воскресе!

Древлеправославная Поморская Церковь Латвии

Председатель Центрального Совета ДПЦЛ

Наставник Екабпилсской старообрядческой общины

Владимир Леонтьевич Иванов