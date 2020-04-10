Пасхальные каникулы: изменения в работе общественного транспорта и автостоянок

На время пасхальных праздников, с 10 по 13 апреля, внесены изменения в работу общественного транспорта, муниципальных автостоянок и центров обслуживания клиентов, а также в порядок пользования месячными билетами на рабочие дни.

Общественный транспорт

Во время пасхальных праздников, 10, 11, 12 и 13 апреля, общественный транспорт (автобусы, трамваи, троллейбусы) будет курсировать по графику выходного дня.

С 10 по 13 апреля будет обеспечено движение автобусов 52-го маршрута, а также внесены изменения в расписание движение автобусов 11-го маршрута. С 09:00 до 19:30 час. все рейсы 11-го автобусного маршрута будут подъезжать к Яунциемскому кладбищу.

Пассажиров, которые приобрели месячные билеты на рабочие дни, просим учитывать, что в праздничные дни — пятницу, 10 апреля, и в понедельник, 13 апреля, месячные билеты на рабочие дни не будут действительны для проезда в общественном транспорте.

Центр обслуживания клиентов

В субботу, 11 апреля, центр обслуживания клиентов на ул. Спикеру, 1 будет работать с 10:00 до 16:00 часов.

10, 12 и 13 апреля упомянутый центр обслуживания клиентов будет закрыт.

Автостоянки

Платными автостоянками, обслуживаемыми Rīgas satiksme, 10, 12 и 13 апреля можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной автостоянки на ул. К. Валдемара, 5a (у Дома конгрессов), где и в праздничные дни за парковку нужно будет платить согласно действующим тарифам.

В субботу, 11 апреля, платные автостоянки будут работать, как обычно по субботам — автостоянки на территории тарифных зон A, B, C, D — с 9:00 до 17:00 час, а в Вецриге — с 6:00 до 24:00 час.

Rīgas satiksme осуществляет мониторинг пассажиропотока. Надзор за пассажиропотоком осуществляют как водители общественного транспорта, так и диспетчеры, контролеры и другие специально обученные работники. Поступает и анализируется также информация о регистрации поездок и данные с других технических средств. Мониторинг за наполняемостью общественного транспорте будет осуществляться и во время пасхальных праздников.

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, необходимо участие каждого, поэтому важно, чтобы между жителями было как можно меньше социальных контактов и во время чрезвычайной ситуации они пользовались общественным транспортом только тогда, когда нет другой альтернативы. Для снижения риска распространения Covid-19, предприятие призывает жителей оставаться дома, ходить пешком или ездить на велосипеде.