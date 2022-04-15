Пасхальные выходные: как работает общественный транспорт и стоянки
Foto: LETA

В пасхальные выходные с 15 по 18 апреля изменится время работы общественного транспорта, автостоянок и центров обслуживания клиентов, а также порядок использования месячных билетов на рабочие дни. Об этом сообщает Rīgas satiksme.

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Общественный транспорт


В пасхальные выходные, 15, 16, 17 и 18 апреля, общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус) будет курсировать по графику выходного дня.

Пассажирам, которые приобрели билеты на рабочие дни, напоминают, что в пятницу, 15 апреля, и в понедельник, 18 апреля, будут действовать месячные билеты, предназначенные для всех дней месяца, или временные билеты на выходные дни.

Центры обслуживания клиентов


В четверг, 14 апреля, рабочее время центра обслуживания клиентов на улице Бривибас 49/53 будет с 8:00 до 17:00, рабочее время центра на улице Спикеру 1 — с 9:00 до 19:00, остальные три центра обслуживания клиентов будут работать как обычно по рабочим дням — до 18:00.

15, 17 и 18 апреля все центры обслуживания клиентов будут закрыты.
В субботу, 16 апреля, рабочее время центра обслуживания клиентов на улице Спикеру 1 будет с 10:00 до 16:00, остальные центры обслуживания клиентов в этот день будут закрыты.

Автостоянки


Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 15, 17 и 18 апреля можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной автостоянки на улице Кришьяня Валдемара 5a (у Дома Конгрессов). Здесь нужно будет платить в соответствии с действующими тарифами и в праздничные дни.

В субботу, 16 апреля, платные автостоянки будут работать как обычно по субботам — территории зон A, B, C, D автостоянок — с 9:00 до 17:00, а в Старой Риге — с 6:00 до 24:00.

Связаться с Rīgas satiksme можно по информационному телефону 20361862 или по электронной почте info@rigassatiksme.lv. Также с предприятием можно связаться на сайте www.rigassatiksme.lv в разделе "Свяжитесь с нами", оставив заявку в электронном виде.

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