Патрульная миссия НАТО в Балтии на треть сокращает количество самолетов

Небо над Балтией с этого года будут патрулировать только восемь истребителей вместо 12, сообщает LETA.

В ближайшие четыре месяца на литовской военно-воздушной базе у Шауляя будут находиться четыре бельгийских истребителя, а на аэродроме "Эмари" в Эстонии — четыре польских.

С апреля по сентябрь прошлого года в воздушном пространстве Балтии дежурило 13 истребителей из других стран НАТО, с сентября по январь — 12.

Небо над Латвией, Литвой и Эстонией истребители НАТО патрулируют с 2004 года — с тех пор, как эти страны вошли в альянс. До 2014 года для этих целей выделялось четыре самолета, которые вылетали из Шауляя, а после украинских событий было решено усилить патруль.

Представитель Министерства обороны Литвы Аста Галдикайте заверила агентства BNS, что патрульная миссия все еще считается усиленной.