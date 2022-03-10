Павлютс: большой вопрос, вернется ли Covid-19 осенью

Пандемия Covid-19 продолжается, и в настоящее время большой вопрос заключается в том, вернется ли вирус осенью и в каком виде, сказал на Латвийском радио министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам министра, прогнозировать, как Covid-19 будет распространяться в будущем, сложно, потому что вирус удивлял уже не раз. У специалистов есть опасения в том, что переболевшие омикрон-штаммом будут защищены только от него, но не от других разновидностей коронавируса.

Павлютс отметил, что самый тяжелый момент в Латвии уже позади и похоже, что "этот бой мы выиграли". По словам министра, ситуация улучшается и в больницах, где количество пациентов с Covid-19 сокращается. Плохая новость заключается в том, что немного выросла смертность, однако и в этой области министр надеется на скорое улучшение.

Павлютс сообщил, что правительство придерживается плана, что с апреля Латвия почти полностью откажется от системы ковид-сертификатов, возобновление которой может рассматриваться только при исключительных обстоятельствах.