Павлютс: до локдауна не дойдет, если мы будем соблюдать меры безопасности

Соблюдая действующие ковидные меры эпидемиологической безопасности, можем избежать необходимости введения нового локдауна, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он указал, что пока общество будет соблюдать действующие требования, например, работать удаленно, сокращать контакты, проветривать помещения, вакцинироваться, делать тесты, до необходимости введения комендантского часа не дойдет.

Министр напомнил, что правительство хотело бы максимально не вмешиваться в процесс очного обучения и не ограничивать доступность услуг.

"Если ситуация выйдет из-под контроля, мы должны быть готовы к различным мероприятиям, которые мы испытали и признали эффективными. Если будем соблюдать имеющиеся эпидемиологические требования, которые могут быть реализованы каждым, существенно повысим шансы не дойти до жесткого локдауна",- подчеркнул политик.

Павлютс напомнил, что за эпидемиологической ситуацией следят по трем признакам, которые могут побудить пересмотреть меры эпидемиологической безопасности. Один из признаков уже достиг высокого уровня, а именно, количество положительных результатов тестирования превысило 3000.

Павлютс заявил, что объем проводимых тестов очень большой, поэтому во многих местах приходится ждать очереди на лабораторный тест на Covid-19 до недели. Он указал, что очередь возникают из-за нехватки медиков, которые могут проводить тестирование.

"Мы готовы помочь расширить возможности лабораторий, но понимаем, что они не безграничны", — подчеркнул политик, добавив, что именно поэтому школьникам по истечению конкретного срока, если нет симптомов заболевания, разрешено сократить карантин и не делать лабораторный тест.

При этом министр заявил, что очень важен второй фактор — загруженность больниц, которая на данный момент достаточно стабильна.

"Этот параметр мониторим особенно тщательно", — указал Павлютс, признав, что решения следует принимать в ситуации, если количество госпитализированных с Covid-19 жителей достигнет 800 человек.

Третьим признаком необходимости пересмотра мер безопасности являются проблемы с непрерывностью деятельности в критически важных секторах.