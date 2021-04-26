Павлютс: эпидемиологическая ситуация остается опасной, ослаблять ограничения нельзя
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Эпидемиологическая ситуация в стране остается опасной, поэтому нельзя позволить дальнейшие шаги в сторону ослабления ограничений из-за Covid-19, заявил после заседания коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он подчеркнул, что за выходные дни показатели заболеваемости выросли.

Министр напомнил, что на прошлой неделе от Covid-19 привито более 43 000 человек. На этой неделе ожидаются крупные поставки вакцин, и темпы вакцинации будут наращиваться, сказал Павлютс.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также сказал, что не видит причин для существенного изменения мер безопасности и ограничений, потому что заболеваемость в стране растет.

"Главное, чего нам следует избегать, — это резкого прироста, третьей волны, которая потребует человеческих жертв, еще больше осложнит работу нашей системы здравоохранения и тяжело ударит по экономике", — сказал глава правительства, подчеркнув, что нужно сделать все, чтобы предотвратить рост заболеваемости и добиться ее снижения.

По словам премьера, важно, чтобы все участвовали в добровольной и бесплатной вакцинации, так как приобретение общего иммунитета станет выходом из кризиса.

Кариньш вновь подчеркнул, что в условиях роста заболеваемости не видит возможности принимать решения, которые будут способствовать еще большему скоплению людей, так как это самое опасное, что сейчас можно сделать. "Вирус заразен и по-прежнему опасен. Я не вижу, чтобы мы завтра могли предпринять дальнейшие шаги, потому что показатели заболеваемости этого не позволяют", — сказал премьер.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла на 6,4%, а с начала апреля — на 22%, сообщили ранее в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Также вырос суточный показатель новых случаев Covid-19 — в настоящее время подтверждается в среднем 569 случаев в день, тогда как неделей ранее — 538.

Растет и количество госпитализаций больных Covid-19. На прошлой неделе количество доставляемых в больницы пациентов увеличилось до 69 человек в день, а неделей ранее этот показатель составлял 61.

Небольшое снижение заболеваемости наблюдается в Видземе, а в остальных регионах Латвии она растет. По-прежнему уменьшается заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет, и одной из причин является вакцинация людей этого возраста, отмечает ЦПКЗ.

Анализируя заболеваемость в предыдущие две недели, ЦПКЗ отмечает, что она сохраняет растущую динамику почти во всех возрастных группах, особенно среди подростков и социально и экономически активного населения, то есть в возрастной группе от 20 до 59 лет.

Индекс репродукции коронавируса продолжает расти и в настоящее время составляет 1,04, тогда как неделей ранее — 1,01.

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Коронавирус Видземе Центр профилактики и контроля заболеваний Даниэл Павлютс
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