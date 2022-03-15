Павлютс: еще надо дискутировать о дальнейшем использовании масок в зонах риска
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Еще нужно дискутировать о дальнейшем использовании масок в среде риска после 1 апреля, заявил после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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Министр также указал, что прежде чем правительство примет решение о регулировании, связанном с ограничением распространения Covid-19 после 1 апреля, необходимо понять, будет ли в каких отраслях, таких, например, как места заключения, социальный уход, сфера образования, обязательное требование к работникам иметь сертификат.

Павлютс сообщил, что после 1 апреля будут сняты все ограничения, кроме тестирования на Covid-19. Государство планирует значительно сократить количество оплаченных тестов и перейти на профессиональные тесты на антигены.

Как уже сообщалось, на следующей неделе правительство намерено принять решения о том, какие требования эпидемиологической безопасности будут в силе после 1 апреля.

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