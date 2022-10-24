Павлютс ищет работу, но не прощается с политикой навсегда

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Развитие/За!") не попал в 14-й Сейм и ищет новую работу. Однако с политикой навсегда не прощается.

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В своем профиле LinkedIn политик написал, что после пяти лет в активной политике он готов вернуться в профессиональную жизнь и собирается рассматривать предложения о такой работе, которая будет помогать предприятиям в Латвии и в Балтии меняться и повышать свою стоимость. То есть в первую очередь он ищет работу консультанта.

13 октября в передаче Spried ar Delfi Павлютс сказал, что сейчас его первоочередная задача — довести до конца те дела, которые он начал, и "оставить наследство достойному приемнику", которому он готов помогать. На вопрос о своем будущем он сказал, что "все будет хорошо" и это не первый раз, когда он "на время выпадает из политики".