Павлютс: к "нормальной жизни" Латвия сможет вернуться весной

Министр здравоохранения Даниэл Павлютс выразил надежду, что к весне в Латвии удастся снизить влияние Covid-19 и вернуться к "нормальной жизни". Об этом он заявил на дебатах, где рассматривалось предложение оппозиции выразить министру здравоохранения недоверие.

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"Я - кризисный министр и моя главная задача - до начала весны сдержать пандемию и вернуть Латвию к нормальной жизни. Этому я посвящаю всю свою энергию", - отметил политик. В начале своей речи Павлютс поблагодарил медиков за их борьбу за жизни более, чем 1500 пациентов, находящихся в больницах с диагнозом Covid-19, а также всех жителей, которые приняли решение вакцинироваться, тем самым уберегая себя от тяжелого течения болезни.

В своей речь Павлютс обратил внимание на Данию, где вовремя был достигнут высокий охват вакцинацией и уже в сентябре можно было отменить ограничения и вернуться к прежней жизни. "Исследования показывают, что высокое доверие к врачам, науке и правительству стали решающим фактором успеха в Дании, - отметил он и вернулся к реалиям в Латвии: "В условиях длительного кризиса, когда общество устало, поддержка решений правительства неизбежно уменьшается". Министр отметил, что поляризация политиков лишь ухудшает ситуацию и обратил внимание на то, что в той же Дании оппозиция тоже выбрала своим приоритетом - борьбу с пандемией.

"Пример Дании свидетельствует о том, что существует лишь одна стратегия для преодоления пандемии - всеобщая вакцинация и сотрудничество между жителями и партиями. Сегодня Латвия находится в эпицентре ковидного кризиса, так как нам не хватает сплоченности и четкого движения к общей цели — выходу их пандемии", - заявил Павлютс, добавив, что отдельные политики намеренно раскалывают общество, ставят под сомнение рекомендации ученых и врачей, что приводит к отказу от вакцинации.

По словам министра, процесс вакцинации - это зеркало, которое показывает годами накопленные проблемы, в том числе в отношениях между правительством и жителями, а также в ослабленной системе здравоохранения. "Мы пытались концентрироваться на вакцинации жителей из групп риска, но жители долго сомневались делать прививку или нет. Не получили поддержки и предложения Минздрава о выпуске газеты на двух языках, а также запуск лотереи". Летом, по словам министра, оппозиция препятствовала продвигаемой правительством инициативе обязать вакцинироваться широкие слои населения. Министр с сожалением признал, что самым мощным стимулом оказались "принудительные средства" - обязанность работников вакцинироваться.

По словам Павлютса, сейчас вернулась надежда, что все же будет достигнут желаемый охват вакцинацией, но это произошло "только сейчас, когда мы столкнулись с настоящей трагедией". "Еще летом мы предупреждали, что осенью будет обострение кризиса из-за дельта-штамма и будут нужны ограничения. Нам не раз указывали - перестаньте пугать, избиратели вас не поймут. Прогнозы ученых и экспертов остались неуслышанными", - указал Павлютс.

Как сообщалось, Сейм сегодня отклонил предложение оппозиции выразить недоверие министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу ("Для развития/За"). Сбор подписей за отставку начали депутаты Сейма Марис Мичеревскис и Дидзис Шмитс, обвинив Павлютса в неспособности разрешить коронавирусный кризис. Предложение подписали несколько депутатов Союза зеленых и крестьян и "Согласия".

Ранее Латвийское общество врачей и другие медицинские организации также потребовали отставки Павлютса, но премьер-министр Кришьянис Кариньш решил разрешить министру продолжить работу.