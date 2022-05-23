Павлютс: коалиция поддержит кандидатуру Эклонса на пост главы МВД

Сопредседатель партии Attīstībai/Par (AP) Даниэлс Павлютс не сомневается в том, что коалиция поддержит кандидатуру начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Кристапса Эклонса на пост министра внутренних дел. В интервью на Латвийском телевидении Павлютс заявил, что на пост главы МВД ищут исвестного и уважаемого в отрасли человека.

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О решении выдвинуть Кристапса Эклонса на пост министра МВД Павлютс сообщил премьеру Кришьянису Кариньшу в конце прошлой неделе, также об этом неофициально сообщили партнерам по коалиции. Обсуждение кандидатуры в коалиции состоится, вероятно, уже сегодня. От премьера реакция пока еще не получена, рассказал Павлютс в интервью на канале TV3.

"Особых возражений против выдвинутого нами кандидата я не ожидаю. Завтра и послезавтра кандидат сможет встретиться с фракциями, а в четверг, 26 мая, может пройти голосование в Сейме. Нет никаких знаков, указывающих на то, что кто-то из партнеров может быть против", — рассказал глава Attīstībai/Par!.

Павлютс также считает, что AP поддержит кандидата на пост министра экономики от "Национального объединения" (НО) Илзе Индриксоне.

Павлютса также спросили, продолжит ли Эклонс занимать пост главы МВД, если после 14 выборов в Сейм AP продолжит возглавлять министерство. На это политик ответил, что не стоит бежать впереди событий — сначала генералу нужно выдержать голосование в Сейме. А затем, "если Эклонс захочет остаться в политике, мы с радостью его примем, но об этом судить рано", — сказал Павлютс.

Уже сообщалось, что партия AP решила выдвинуть на пост министра внутренних дел генерала VUGD Каспарса Эклонса. Для этого у партии есть несколько причин, в том числе о нем хорошо отзывалась бывшая министр МВД Мария Голубева, а также у партии и кандидата совпадают приоритеты в вопросах внутренней госбезопасности.

Сейчас в область ответственность Эклонса входят оперативное и техническое управление, а также закупки и управление закупками, сообщили агентству LETA в партии AP.

Бывшая министр внутренних дел Мария Голубева ушла в отставку после требования "Национальное объединения" — представители заявили, что если Голубева продолжит занимать пост главы МВД, в отставку уйдут министры, представленные НО.

