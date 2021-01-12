Daniels Pavļuts
Foto: LETA

Благодаря возможности прививаться от Covid-19 для более широкого круга медиков начало увеличиваться общее количество вакцинированных, сообщил на телеканале TV3 министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По данным министра, вчера в Латвии привиты 1312 медиков, тогда как ранее самое большое количество вакцинированных за один день не превышало 900 человек.

Павлютс подчеркнул, что цель вакцинации — вернуться к нормальной жизни, а для этого необходимо, чтобы от Covid-19 было привито 60% населения или больше.

По словам министра, цель состоит в том, чтобы объемы вакцинации достигли около 100 000 человек в неделю, и тогда показателя 60% можно добиться уже к середине лета. Самая активная фаза вакцинации в Латвии ожидается с конца февраля и во втором квартале года.

Как отметил Павлютс, готовность людей прививаться в большой мере будет зависеть от коммуникации и личных примеров. Министр поблагодарил всех медиков, которые уже сделали прививки, и призвал также остальных записываться на вакцинацию.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Даниэл Павлютс
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