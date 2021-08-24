Павлютс: Латвия получила только 13% заказанных в этом году доз вакцины Johnson & Johnson

Латвия получила только 13% заказанных в этом году доз вакцины производителя Johnson & Johnson, сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Таким образом, по словам политика, в Латвии по-прежнему ощущается нехватка вакцины Johnson & Johnson. При этом именно вакцина от этого производителя пользуется спросом, но поступает она нечасто и в небольших количествах.

В результате на прошедшей сегодня закрытой части заседания правительства Кабмин выразил намерение отказаться от дополнительных 420 000 доз вакцины этого производителя во втором квартале следующего года. Павлютс заявил, что правительство решило не покупать эти дополнительные дозы, предполагая, что производитель поставит все оставшиеся дозы вакцины, запланированные на этот год, что, в свою очередь, вместе с дополнительным заказом на 420 000 доз было бы "слишком много".

"Таким образом, отвечая на запрос Европейской комиссии, будет ли Латвия заказывать 420 000 доз вакцин во втором квартале следующего года, мы сегодня выдвинули поддерживаемое правительством решение отказаться от этого конкретного объема", — сказал министр, заявив, что "у нас есть достаточно доз вакцины Johnson & Johnson как на этот год, так и на первый квартал следующего года".

В настоящее время на складах в Латвии имеется 607 310 доз вакцин от коронавируса. Из них 316 950 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 170 940 — Modernа, 1250 — Johnson & Johnson и 118 170 — AstraZeneca.