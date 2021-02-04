Павлютс: Минздрав скептически относится к смягчению ограничений, в том числе к открытию школ

Министерство здравоохранения скептически относится к идее смягчить ограничения Covid-19, в том числе к идее пустить детей младших классов в школу, сообщил во время пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!), передает LETA.

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Павлютс считает, что эпидемиологическая ситуация в Латвии очень серьёзная и в таких условиях не стоит спешить с существенными изменениями в ограничениях.

По его словам, он готов поддержать предложения Министерства сообщения насчет усиления мер безопасности на границе Латвии, чтобы уберечь страну от завоза более заразных штаммов коронавируса. Кроме того, он готов поддержать более строгие требования в торговле, введение контроля очередей, а также делегирование полиции права закрывать магазины, несоблюдающие ограничения.

Тогда как разрешение проводить очное обучение детей значит не только то, что в одном месте встретятся представители разных домохозяйств, но и то, что увеличится передвижение и нагрузка на общественный транспорт, указал Павлютс. Поэтому министерство очень осторожно и скептически относится к этому шагу.

Как уже сообщалось, правительство перенесло принятие решений о смягчении ограничений на пятницу, 5 февраля. Это связано с тем, что дискуссии могли затянуться до глубокой ночи.