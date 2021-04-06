Павлютс: многие латвийцы отказались прививаться вакциной AstraZeneca или делать это в выходной

Успешной работе центров массовой вакцинации во время пасхальных выходных мешал отказ многих стоявших в очереди людей прививаться вакциной AstraZeneca или делать это в выходные, рассказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Министр признал, что от плановой вакцинации в пасхальные выходные отказалась примерно половина или 2/3 людей, которые были в очереди на вакцинацию, поэтому на их место приходилось срочно искать новых желающих вакцинироваться.

В центры массовой вакцинации были завезены именно вакцины AstraZeneca. Вакцина Moderna сейчас доступна в практиках семейных врачей и медицинских учреждениях, а вакцины Pfizer в Латвии сейчас мало.

Всего за выходные в Латвии прививку против Covid-19 получили примерно 7000 человек. Министр полагает, что этот результат лучше, чем полученный в предыдущие выходные.

По мнению Павлютса, проверка работы центров вакцинации была успешной, поскольку выяснилось, что с технической точки зрения все работало хорошо, и есть возможность вакцинировать большое число людей. Более активно центры вакцинации планируется задействовать до конца апреля, когда в Латвии будет больше доз вакцины, а в мае и июне они будут работать на постоянной основе.

Министр надеется, что на этой неделе будет наблюдаться очень высокий темп вакцинации, потому что медучреждениям доставлено 40 тыс. доз вакцины. По его мнению, на этой неделе должны быть установлены новые рекорды вакцинации.

Министр отметил, что по-прежнему скептически относится к идее отказа от групп вакцинируемых и введению живой очереди на прививки, чтобы в таких очередях не были вынуждены стоять пожилые люди.

На Латвийском радио министр сообщил, что эксперимент с живой очередью будет зависеть от погодных условий, чтобы людям не приходилось стоять на холоде. Планируется, что такой эксперимент может быть проведен в Риге.

Павлютс выразил обеспокоенность тем, что относительно низкие показатели заболеваемости Covid-19 могут создать впечатление, что она действительно снижается, однако "пасхальный эффект" будет виден только через неделю.