Павлютс: мы следим за информацией о новой, потенциально опасной разновидности коронавируса

Специалисты в Латвии внимательно следят за информацией о новой, потенциально очень опасной разновидности вируса SARS-CoV-2, которая выявлена в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщил в твиттере министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам министра, в случае необходимости могут быть ужесточены правила въезда в страну. Такой шаг уже предприняли другие страны, в том числе Великобритания и Израиль.

Кроме того, министр отметил, что "в Латвии есть очень хорошие специалисты и ресурсы для того, чтобы обнаружить [данный подвид]".

Европейская комиссия намерена рекомендовать прекратить авиарейсы в Европейский союз из стран юга Африки, где распространяется новая разновидность вызывающего Covid-19 вируса, которая может быть заразнее дельта-штамма и более устойчивой к имеющимся вакцинам.

Ученые ЮАР в четверг заявили, что обнаружили новый подвид вируса B.1.1.529 с большим количеством мутаций, который вызвал быстрый прирост случаев Covid-19 в стране.

Великобритания с пятницы уже запретила въезд из шести африканских государств - ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Намибии и Зимбабве. Израиль запретил въезд из этих шести стран, а также Мозамбика. Германия разрешила въезд из стран юга Африки только своим гражданам, которые после прибытия 14 дней должны находиться на карантине.