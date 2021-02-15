Павлютс: на этой неделе каждый рабочий день планируется прививать более 1000 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Бюро вакцинации и ответственным учреждениям поручено на этой неделе каждый рабочий день обеспечивать вакцинацию от Covid-19 по крайней мере 1000 человек, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Цель состоит в том, чтобы в течение недели использовать полученную на прошлой неделе партию вакцин AstraZeneca — 9600 доз.

Павлютс отметил, что в прошедшую пятницу объемы вакцинации были хорошими, поэтому проблема небольшого количества прививаемых характерна только для выходных, и будут предприняты меры, чтобы это устранить.

11 640 доз из последних поставок вакцин были сразу распределены — 3770 доз предназначены для вакцинации медработников, 7870 доз — работников и постояльцев пансионатов.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
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