Павлютс: на прошлой неделе треть вызовов скорой были связаны с детьми
Foto: LETA

На прошлой неделе треть всех вызовов Службы неотложной медицинской помощи были связаны с детьми, во вторник на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Неотложная помощь требовалась главным образом из-за высокой температуры из-за обезвоживания.

Как сообщалось, самая высокая заболеваемость Covid-19 в течение двух недель сохраняется в возрастной группе 0-9 лет, также число заболевших растет среди людей в возрасте от 20 до 59 лет.

Больше всего заболевших сейчас в возрасте от 10 до 19 лет - всего 20 954 человек.

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