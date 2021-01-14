Павлютс не уверен, что “э-здоровье” справится с вызовами процесса вакцинации
Foto: DELFI

Возможно, не удастся интегрировать в систему “э-здоровья” необходимые для процесса вакцинации технологические решения. Такое мнение высказал агентству LETA министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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Павлютс сказал журналистам, что “э-здоровье” это не только дорогая, но и устаревшая система с проблемами стабильности.

Министр планирует завтра, 15 января, обсудить со специалистами отрасли информационных технологий введение необходимых технических решений. Он рассчитывает получить ответ на вопрос, удастся ли на базе “э-здоровья” создать необходимые решения, или же надо идти другим путем.

“Я подозреваю, до конца положиться на “э-здоровье” мы не сможем и придется искать другие решения”, - сказал Павлютс.

На данный момент в системе “э-здоровье” фиксируется факт вакцинации от Covid-19.

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
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