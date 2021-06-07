Павлютс: обсуждаются льготы для людей с негативными тестами на Covid-19
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На этой неделе обсуждаются льготы для людей с отрицательным результатом теста на Covid-19, заявил в понедельник после встречи коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он сообщил, что заболеваемость Covid-19 в Латвии низкая, а именно, совокупная заболеваемость Covid-19 за две недели на 100 000 населения составляет 201, что, по словам Павлютса, позволит правительству продолжить обсуждение постепенного и прогнозируемого ослабления мер эпидемиологической безопасности.

По словам министра, цифровой сертификат Covid-19 откроет определенные возможности, которые позволят создать более точное и эпидемиологически соответствующее регулирование, таким образом приближаясь к нормальной жизни в тех сферах, где это возможно.

Павлютс сказал, что на этой неделе будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе мероприятия, которые будут доступны для людей с отрицательным тестом на Covid-19, какие исключения будут применяться к людям с цифровым сертификатом Covid-19, а также вопрос о доступе детей на мероприятия с привитыми родителями.

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LETA

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