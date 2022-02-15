Павлютс: пик омикрона еще не прошел, немедленная отмена всех ограничений невозможна
Foto: DELFI

Ситуация с Covid-19 в Латвии все еще очень серьезная, пик омикрона еще не позади, поэтому призывы многих политиков и организаций немедленно отменить все ограничения сейчас неуместны. Об этом в интервью на TV3 заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс, пишет агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы предпринимаем разумные шаги в таком темпе, который возможен", — говорит политик об отмене ограничений.

Поскольку доминирующий штамм омикрона легче, чем предыдущие штаммы, экономические соображения вышли на первый план при принятии решений по борьбе с пандемией. Также на решения латвийских политиков в некотором смысле давили решения других стран, признает Павлютс.

Единственный нерешенный вопрос сейчас — нужно ли с апреля оставлять режим сертификатов в тех отраслях, где он будет сохранен и в марте — в сферах здравоохранения, социального ухода и образования. По прогнозам Павлютса, политики решат этот вопрос через неделю.

Когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, нужно будет существенно пересмотреть надбавки медикам — это может произойти уже ко второму кварталу года. Сейчас они составляют существенную часть зарплат медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Уже сообщалось, что сегодня правительство решит о стратегии выхода из коронавирусных ограничений.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Пандемия как педаль газа
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Пробуди в себе чемпиона! Участвуй в фотоконкурсе и выигрывай
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Чему мы научились, работая удаленно
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?