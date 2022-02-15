Павлютс: пик омикрона еще не прошел, немедленная отмена всех ограничений невозможна

Ситуация с Covid-19 в Латвии все еще очень серьезная, пик омикрона еще не позади, поэтому призывы многих политиков и организаций немедленно отменить все ограничения сейчас неуместны. Об этом в интервью на TV3 заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс, пишет агентство LETA.

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"Мы предпринимаем разумные шаги в таком темпе, который возможен", — говорит политик об отмене ограничений.

Поскольку доминирующий штамм омикрона легче, чем предыдущие штаммы, экономические соображения вышли на первый план при принятии решений по борьбе с пандемией. Также на решения латвийских политиков в некотором смысле давили решения других стран, признает Павлютс.

Единственный нерешенный вопрос сейчас — нужно ли с апреля оставлять режим сертификатов в тех отраслях, где он будет сохранен и в марте — в сферах здравоохранения, социального ухода и образования. По прогнозам Павлютса, политики решат этот вопрос через неделю.

Когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, нужно будет существенно пересмотреть надбавки медикам — это может произойти уже ко второму кварталу года. Сейчас они составляют существенную часть зарплат медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Уже сообщалось, что сегодня правительство решит о стратегии выхода из коронавирусных ограничений.