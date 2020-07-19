Павлютс пожаловался на Иесалниекса в комиссию по этике за разжигание ненависти к ЛГБТ

Глава фракции "Развитие/За!" Даниэл Павлютс обратился в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлением с просьбой оценить запись депутата Яниса Иесалниекса (VL-TB/LNNK) в Twitter. По мнению Павлютса, там высказывается ненависть к представителям ЛГБТ. Оба политика представляют правящую коалицию, напоминает LETA.

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13 июля Иесалниекс поделился записью, к которой прикреплена картинка с надписью "Зона, свободная от ЛГБТ".

По мнению Павлютса, это нарушает этический кодекс депутата Сейма. Помимо этого, лесбиянки, геи, бисексуалы и транс-персоны, обозначенные аббревиатурой ЛГБТ, становятся объектом преступного деяния, охарактеризованного в статье 140 Уголовного закона — вызывания разногласий и социальной ненависти.

Павлютс напомнил, что в нацистской Германии использовалось обозначение judenfrei, то есть "свободный от евреев" — и из этих свободных от евреев зон евреи вывозились и убивались. Обратил внимание Павлютс и на комментарии к записи Иесалниекса — например, "тупой п*рок, иди повесься" (Stulbais p**iņ, ej pakaries).