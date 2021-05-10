Павлютс: правительство должно быть готово к введению "концепции D+"
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"Учитывая, что заболеваемость Covid-19 в Латвии растет, а эпидемиологическая ситуация ухудшается, правительство должно быть готово запустить "концепцию D+", введя более строгие ограничения", — заявил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По его мнению, нынешняя ситуация очень похожа на декабрь прошлого года, когда в сфере здравоохранения было объявлено чрезвычайное положение.

Латвия входит в число немногих европейских стран, где заболеваемость продолжает расти, и она выше, чем в среднем по Европе, сказал Павлютс, подчеркнув, что сейчас не время для смягчения мер безопасности и ограничений.

Хотя формально параметры для "концепции D+" не реализовались, Павлютс считает, что над ее введением нужно думать сейчас, "не дожидаясь последнего момента, когда будет действительно плохо".

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LETA

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LETA

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