Павлютс: праздники - благоприятное время для распространения Covid-19 и гриппа
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Праздники неизбежно связаны с уменьшением социального дистанцирования, кроме того, вскоре параллельно с распространением коронавируса может начаться эпидемия гриппа, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По его словам, нет никаких оснований полагать, что Латвия в лучшем положении, чем, например, США или Великобритания. Однако положительным фактором можно считать то, что довольно большая часть людей в Латвии привилась от Covid-19 недавно.

Павлютс обозначил несколько рисков, которые особенно актуальны для Латвии. Это относительно низкий уровень вакцинации среди пожилых людей и тот факт, что в Латвии довольно большое количество людей, в том числе пожилых, вакцинированы одной дозой вакцины Johnson & Johnson и еще не получили бустерную вакцину.

Также риски связаны с приездом на праздники латвийцев из других стран, где омикрон-штамм уже широко распространен.

Министр сообщил, что в Латвии уже подтверждено 53 случая Covid-19, вызванного омикрон-штаммом, в том числе 61% выявлен при тестировании прибывающих пассажиров в Рижском аэропорту.

"Это тестирование было действительно ценным. Если бы оно было более обширным или было бы введено требование теста [перед посадкой в самолет], по крайней мере часть этих людей не прибыла бы в Латвию", - сказал Павлютс.

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