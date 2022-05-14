Павлютс предлагает перенести бюро ВОЗ по контролю неинфекционных заболеваний за пределы России
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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс призывает к переносу Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике и контролю неинфекционных заболеваниий за пределы России, сообщили агентству LETA в департаменте коммуникаций Минздрава.

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На этой неделе состоялась внеочередная сессия Европейского регионального комитета ВОЗ, на которой Павлютс повторил свой призыв к региональному директору ВОЗ приостановить все региональные встречи в России и перевести Европейский офис ВОЗ по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний за пределы РФ.

В своем письменном заявлении министр подчеркнул, что нападения российской армии в Украине противоречат здравому смыслу и свидетельствуют о полном отсутствии совести, поскольку они направлены на мирных жителей, детей, медработников и гуманитарных сотрудников. Павлютс подчеркнул, что необходим сильный политический сигнал для России, учитывая влияние вызванных РФ разрушений на Европу и мир в целом.

Политик напомнил, что вскоре после российского вторжения в Украину министры здравоохранения стран Балтии обратились к ВОЗ, подчеркнув ее главную задачу — обеспечение здоровья и благополучия, в том числе во время гуманитарных кризисов и военных конфликтов.

Министры стран Балтии призвали ВОЗ не допустить того, чтобы одно из государств-членов организации подрывало ее основные ценности и принципы, не соблюдая права людей на здоровье.

Государства-члены ВОЗ на состоявшейся на этой неделе внеочередной сессии Европейского регионального комитета организации жестко осудили военную агрессию России в Украине. Страны Европейского союза и участники сессии в общем заявлении призывают РФ немедленно прекратит военные действия в Украине и действовать согласно международному праву.

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