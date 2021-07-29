Павлютс признает, что плакаты не переубедят скептиков вакцинироваться

Процесс вакцинации от Covid-19 в Латвии отражает и проливает свет на различные давние проблемы в обществе и секторе здравоохранения, заявил в программе "900 секунд" на телеканале TV3 министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Одна из таких проблем связана с институтом семейных врачей — врачи явно не на высоте своих задач, если только половина из них прививают от Covid-19, а другая часть отговаривает пациентов от вакцинации, отметил министр.

Также видно, что в период пандемии Covid-19 очень болезненно проявилась проблема недостаточного финансирования отрасли здравоохранения.

"Кроме того, все накопившееся недоверие к государственной власти, возможно, даже частично унаследованное с советских времен… Возможно, мы еще не пережили этот переход от тоталитарного, авторитарного общества к свободной демократии, к ответственности индивида и солидарности в то же время", — считает Павлютс.

На вопрос, сможет ли убедить скептиков последняя рекламная кампания, призывающая к вакцинации от Covid-19 при помощи плакатов, он ответил, что не ждет, что одна или несколько кампаний радикально изменят взгляды людей, но успех уже есть — общественность говорит об этих плакатах и, соответственно, о самой вакцинации.

"Думаю, было бы наивно надеяться, что одна-две рекламные кампании могут существенно изменить общественное мнение по очень важному вопросу. В противном случае мы бы давно перестали употреблять алкоголь на Лиго", — сказал министр.

Среди других мер, которые могут способствовать вакцинации населения от Covid-19, министр упомянул выделение дополнительных ресурсов семейным врачам, лотерею вакцинации и другие меры.