Павлютс призывает общество к единению. "Кремль — это не русский народ"
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Председатель правления Par!, входящего в правительственное политическое объединение Attīstībai/Par (AP!), министр здравоохранения Даниэль Павлютс обратился к жителям Латвии с призывом к единению и терпимости, недопущению раскола общества. Павлютс подчеркнул, что нельзя ставить знак равенства между русскоязычными жителями и путинским режимом.

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Также политик призвал русскоязычных жителей Латвии высказать свою позицию против путинского режима, а всех остальных понять, что есть разница между простыми людьми и путинским режимом. "Кремль — это не русский народ", — сказал Павлютс.

"Латвия — безопасный дом для нас всех", — подчеркнул Павлютс. Ранее с призывом к единению общества, а также с призывом не ставить знак равенства между Кремлем и русскоязычными выступит и премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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