Павлютс призывает общество к единению. "Кремль — это не русский народ"

Председатель правления Par!, входящего в правительственное политическое объединение Attīstībai/Par (AP!), министр здравоохранения Даниэль Павлютс обратился к жителям Латвии с призывом к единению и терпимости, недопущению раскола общества. Павлютс подчеркнул, что нельзя ставить знак равенства между русскоязычными жителями и путинским режимом.
Также политик призвал русскоязычных жителей Латвии высказать свою позицию против путинского режима, а всех остальных понять, что есть разница между простыми людьми и путинским режимом. "Кремль — это не русский народ", — сказал Павлютс.
"Латвия — безопасный дом для нас всех", — подчеркнул Павлютс. Ранее с призывом к единению общества, а также с призывом не ставить знак равенства между Кремлем и русскоязычными выступит и премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").
Saliedētība ir mūsu nacionālās drošības pamats, bet sašķeltība būtu Putina ierocis. Aicinu uz iecietību un vienprātību PAR atbalstu Ukrainai un PRET Putina režīma zvērībām. Mācīsimies no ukraiņiem, kuri kopā ar prezidentu Zelenski vēršas pre tKremļa tirāniju, nevis krievu tautu. pic.twitter.com/MuxzKHp4ot— Daniels Pavluts (@pavluts) March 3, 2022