Павлютс призывает срочно подготовить более строгие антиковидные ограничения

Группа по оперативному управлению и эксперты на основании ранее обсуждавшейся "концепции D+" должны срочно подготовить для обсуждения в правительстве набор более строгих ограничительных мер, если рост заболеваемости Covid-19 в Латвии продолжится. Об этом заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По его словам, рост заболеваемости Covid-19 в Латвии продолжается, и в настоящее время прослеживается тенденция к увеличению. Поэтому министр убежден, что дальнейшее ослабление правил и мер эпидемиологической безопасности в настоящее время невозможно.

"Мы не должны допустить, чтобы в Латвии повторились эстонские события", — подчеркивает министр.

Центр профилактики и контроля заболеваний сегодня повторно сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Латвии продолжает ухудшаться. По данным центра, рост заболеваемости Сovid-19 по сравнению с началом апреля составил 35,5%, в последнюю неделю по сравнению с двумя предыдущими — 11,4%.

6 мая в Латвии выявлено 1036 новых случаев Covid-19, что является самым большим количеством случаев за день с февраля.