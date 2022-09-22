Павлютс: против конкретного плана увеличения финансирования в модели зарплат медиков возражал Минфин

Конкретный план увеличения финансирования по годам из информационного сообщения о новой модели оплаты труда медиков попросил удалить Минфин. Об этом министр здравоохранения Даниэль Павлютс рассказал в программе TV3 "900 секунд".

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Уже сообщалось, что во вторник правительство утвердило информационный отчет "О разработке нового порядка оплаты труда медицинского персонала", в котором определяется продвижение к ранее разработанной новой модели оплаты труда врачей.

Однако председатель правления Латвийской ассоциации Артур Шилов выразил разочарование тем, что в отчете исчезла самая важная часть — о том, каких целей в плане зарплат и объема финансирования должна достичь медицина в ближайшие пять лет. Поэтому нет веры, что саму модель удастся реализовать, если не хватит денег.

Сегодня Павлютс пояснил, что на изъятии графика из документа настаивал Минфин, который не хочет давать финансовые обещания. Однако он подчеркнул, что в отчете дано "большое обещание, что к 2027 году в зарплаты медиков нужно вложить 335 миллионов евро".

На просьбу оценить влияние забастовки, объявленной Латвийским союзом работников здравоохранения и социального ухода, на доступ к медицинским услугам Павлютс ответил, что забастовка обещает быть не очень широкой, так как только конкретный профсоюз выдвинул относительно узкие требования, а другие организации медицинских работников хотят поставить вопрос финансирования шире и на долгосрочную перспективу.

Министр надеется, что после сегодняшней встречи станет яснее, каково мнение остальных медиков относительно забастовки и финансирования отрасли.

На этой неделе Латвийский союз работников здравоохранения и социального ухода решил провести повторную предупредительную забастовку 27 и 28 сентября.