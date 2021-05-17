Павлютс: разрабатывается комплекс предложений о преимуществах для привитых от Covid-19

В настоящее время ведется разработка предложений о преимуществах для привитых от Covid-19 людей, и эти вопросы будут рассматриваться на заседаниях правительства в ближайшем будущем, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он подчеркнул, что в Латвии одна доза вакцины AstraZeneca считается достаточной защитой от коронавируса, в отличие от требований для международных поездок.

Также министр отметил, что люди, вакцинированные против Covid-19 в трудовых коллективах, уже могут пользоваться некоторыми преимуществами в контролируемой среде.

Предложения Минздрава сегодня рассматриваются группой оперативного управления, и на их основе может начаться подготовка проектов нормативных актов.

Следующим шагом будет предложение принять решение о послаблениях в закрытых группах, например, не носить маски, собираться очно и т.п. Также вакцинированным могут быть доступны некоторые услуги, если прививку получили обе стороны — и клиент, и поставщик.

"Массовая фаза льгот для вакцинированных может наступить в середине июня, когда количество привитых и защищенных людей в латвийском обществе составит более трети от общей численности населения. На тот момент будут доступны также цифровые паспорта, или цифровые зеленые сертификаты, чтобы подтверждать факт вакцинации и в Латвии, и за рубежом", — сказал министр.