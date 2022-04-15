Павлютс: разработаны поправки о правах украинских беженок на оплачиваемый государством аборт

министр здравоохранения Даниэль Павлютс подписал для передачи в правительство поправки о правах украинских беженок на оплачиваемый государством аборт, говорится в заявлении министра в социальных сетях.

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Изменения в законе о поддержке гражданского населения Украины предусматривают упрощение получения оплаченной государством помощи для пострадавших от сексуального насилия украинских женщин.

Для прерывания беременности пострадавшим от сексуального насилия во время войны украинкам не потребуется справка полиции и консилиум.