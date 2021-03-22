Павлютс: сейчас в Латвии хватает и вакцин, и персонала для вакцинации
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На этой неделе число доступных в Латвии доз вакцин от Covid-19 достаточно, а вовлеченного в процесс вакцинации персонала — "более чем достаточно", заявил в понедельник, 22 марта, министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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"Человеческие ресурсы на данный момент не являются ограничением. Единственным нашим ограничением сейчас может являться доступность вакцин", — подчеркнул Павлютс, добавив, что сейчас полученная на прошлой неделе партия вакцины AstraZeneca доставлена во все затребовавшие ее пункты вакцинации. Однако на следующей неделе темпы получения Латвией новых партий вакцин значительно уменьшатся. В апреле, как только поставки будут восстановлены в прежнем объеме, в стране начнется массовая вакцинация.

С 22 марта люди с хроническими заболеваниями могут получить прививку от Covid-19, передает LETA.

На данный момент заявку подали 23 000 хронических больных. Всего в Латвии проживает 166 000 лиц с хроническими заболеваниями.

Люди с хроническими заболеваниями, которые не могут сами прийти в лечебное учреждение для вакцинации, будут привиты на дому.

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