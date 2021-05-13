Павлютс: снижения заболеваемости Covid-19 можно ожидать в конце июня

Если к концу июня вакцинацией от Covid-19 будет охвачено 40% населения Латвии, можно ожидать снижения заболеваемости Covid-19, сказал на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По прогнозам Министерства здравоохранения, к концу этой недели первой дозой от Covid-19 будет привито около 24% населения Латвии.

В свою очередь завершения вакцинации 30% населения можно ожидать в середине июня, 40% населения — в конце июня — начале июля, считает Павлютс.

По словам министра, в странах, где не менее 40% населения прошли курс вакцинации, заболеваемость Covid-19 значительно снижается и эффект от вакцинации хорошо виден.

Как сообщалось ранее, процесс вакцинации от Covid-19 завершили 95 183 человека, что составляет 5,04% населения страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В минувшие сутки сохранялся высокий темп вакцинации. Второй день подряд количество привитых превышает 15 тыс. человек — во вторник было привито 15 007 человек, в среду — 15 378.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 347 482 человека, завершили процесс вакцинации 95 183 человека, в том числе 1592 были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 18,4% населения, завершили вакцинацию — 5,04%.