Павлютс: срок действия сертификата о вакцинации может отличаться в зависимости от вакцины
Foto: DELFI

Срок действия сертификата о вакцинации против Covid-19 может варьироваться в зависимости от полученной вакцины. Об этом в интервью программе "900 секунд" заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.

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Министр пояснил, что срок действия сертификата о вакцинации может быть на три месяца дольше, чем время, которое дается для бустерной вакцины: для Janssen это два месяца, для AstraZeneca — пять месяцев, для Pfizer / Biontech и Moderna — шесть месяцев. Соответственно, сертификаты о вакцинации могут иметь разный срок действия в зависимости от вакцины.

Это также будет означать, что в Латвии сертификат о вакцинации будет действителен в течение более короткого периода, чем в других странах Европейского Союза, где он действителен в течение девяти месяцев.

Павлютс надеется, что решение о сроке действия сертификатов о вакцинации будет принято правительством до Рождества, чтобы оно с серьезным переходным периодом вступило в силу уже 1 февраля 2022 года.

В контексте путешествий Павлютс объяснил, что правила для путешествий могут отличаться от правил внутри самой страны, что также является обычной практикой в ​​других государствах.

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