Павлютс: уже в конце сентября мы перешагнем рубеж в 500 госпитализированных с Covid-19
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

К концу сентября в больницах будет около 500 госпитализированных с Covid-19, а в середине или конце октября это количество может достичь 1500. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы уже теперь видим, что в этом году осень и зима могут быть тяжелее, чем в прошлом году", — признал он, добавив, что трудности, с которыми в настоящее время сталкиваются Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ) и Даугавпилсская региональная больница, носят временный характер.

По словам министра, за ситуацией ведется постоянный мониторинг и приняты все необходимые меры для облегчения работы больниц, а именно перепрофилирование больничных услуг, что позволило предоставить еще больше коек для пациентов с Covid-19. Есть также планы открыть ковидные отделения в других региональных больницах, что снизит приток пациентов в крупные университетские больницы.

Ранее сообщалось, что в РВКУБ и Даугавпилсской региональной больнице из-за Covid-19 объявлена чрезвычайная ситуация, а плановые операции отменены на неопределенный срок.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

34

Source

LETA

Tags

Коронавирус Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Снова в школу!
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе