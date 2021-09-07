Павлютс: уже в конце сентября мы перешагнем рубеж в 500 госпитализированных с Covid-19

К концу сентября в больницах будет около 500 госпитализированных с Covid-19, а в середине или конце октября это количество может достичь 1500. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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"Мы уже теперь видим, что в этом году осень и зима могут быть тяжелее, чем в прошлом году", — признал он, добавив, что трудности, с которыми в настоящее время сталкиваются Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ) и Даугавпилсская региональная больница, носят временный характер.

По словам министра, за ситуацией ведется постоянный мониторинг и приняты все необходимые меры для облегчения работы больниц, а именно перепрофилирование больничных услуг, что позволило предоставить еще больше коек для пациентов с Covid-19. Есть также планы открыть ковидные отделения в других региональных больницах, что снизит приток пациентов в крупные университетские больницы.

Ранее сообщалось, что в РВКУБ и Даугавпилсской региональной больнице из-за Covid-19 объявлена чрезвычайная ситуация, а плановые операции отменены на неопределенный срок.