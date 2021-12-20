Павлютс: уже в начале января число инфицированных Covid-19 может достичь 3000 человек в день

Учитывая стремительное инфицирование новым подвидом коронавируса "омикрон", уже в начале января следующего года число ежесуточных заражений Covid-19 может достичь 3000. Об этом в соцсетях предупреждает министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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На данный момент в Латвии зарегистрированы 32 случая заражения "омикроном". При этом пять случаев инфицирования произошли уже в Латвии, что означает: зараженных новым подвидом в стране больше, чем показывает официальная статистика.

"Гораздо более заразный, чем "дельта", "омикрон" распространяется с огромной скоростью, число заболевших удваивается за два-три дня, а не за неделю. Страны Западной Европы "закрываются" одна за другой", — отмечает Павлютс. По его словам, ясно, что волна стремительного роста заболевания достигнет Латвию в ближайшие дни, но нельзя пока сказать, насколько тяжелым будет ход болезни.

"Многие обоснованно ждут послаблений с 11 января, которые мы обещали, выходя из локдауна в ноябре. Не знаю, сможем ли", — рассуждает Павлютс, призывая коллег по правительству и коалиции "переключить" мышление на сценарий "омикрона". Это может означать, что в Латвии нельзя исключить введение более жестких мер.

"Призываю проводить Рождественское время только в кругу самых близких. Особенно осторожными прошу быть тех, кто задумал встретиться в Латвии с близкими, приехавшими из стран с высокой распространенностью "омикрона", — призвал политик. Павлютс еще раз призвал "вакцинироваться и ревакцинироваться".

Планировалось, что после 11 января вакцинированные и переболевшие Covid-19 жители смогут вернуться к жизни в режиме ограничений, действовавших летом 2021 года. Эти ограничения облегчили бы ежедневную жизнь — можно было бы свободнее встречаться, снижено было бы количество квадратных метров на одного человека в публичных местах и так далее.

Предполагалось, что невакцинированным — чтобы уберечь их же от инфицирования, тяжелого заболевания и смерти, а также, чтобы защитить больницы о перегрузок, а общество от нового локдауна — пришлось бы соблюдать прежние ограничения после 11 января. Непривитым бы остались доступны только основные услуги.

Как заявил порталу Delfi Даниэль Павлютс, сегодня на коалиционном собрании и завтра, во вторник, 21 декабря, на заседании Кабинета министров предстоит обсуждение того, как страна будет жить в ближайшие три недели — сможет ли страна вернуться к нормальной жизни с учетом новых рисков, связанных с "омикроном".