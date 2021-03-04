Павлютс: в апреле Латвия может развернуть центры вакцинации по модели Израиля

В апреле Латвия начнет получать большие объемы вакцин от Covid-19, и сейчас Министерство здравоохранения рассматривает возможность развернуть центры массовой вакцинации. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам Павлютса, это могут быть центры, организованные по модели таких стран, как Великобритания и Израиль. Там процесс вакцинации организован в спортивных и выставочных залах. Это позволяет вакцинировать большое количество людей за сравнительно короткий срок. Тем не менее, министр признает, что такой метод не подходит для пожилых жителей страны.

Отвечая на вопрос, что уже сделано для создания таких центров, Павлютс заявил, что в процессе участвует широкий круг партнеров, в том числе муниципальные и частные медицинские учреждения. Министерство изучает, какие изменения нужно внести в нормативные акты, а также обобщает данные по доступным мощностям и персоналу. Ранее было выделено 48 000 евро на обучение 100-500 медиков вакцинации.

Решение о создании таких центров вакцинанции должно быть принято на заседании Кабинета министров 9 марта.

Министр также отметил, что во втором квартале Латвия должна получить 1,8 млн доз вакцины. Это, по его словам, осторожный прогноз, поскольку он учитывает сокращение объемов поставки AstraZeneca и не учитывает вакцины, которые пока не зарегистрированы для применения в ЕС. Всего во втором квартале Латвия заказывала 2,4 млн доз.

Ранее уже сообщалось, что правительство Латвии приняло решение закупить еще 1,1 млн доз вакцин от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech. Предполагается, что вакцина будет поставлена в течение этого года.

План вакцинации Министерства здравоохранения предполагает, что коллективный иммунитет при помощи вакцинации 70% взрослых жителей страны Латвия должна достичь к концу лета.