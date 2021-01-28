Павлютс: в новом плане вакцинации важная роль отведена частному сектору

В новом плане вакцинации от Covid-19, который сегодня будет представлен правительству, важная роль отведена и частному сектору, возможности которого организовать вакцинацию оказались значительно выше, чем ожидалось, сказал Латвийскому радио министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он сообщил, что план вакцинации будет гибким, чтобы применять его при появлении любых новых условий, хотя цель остается прежней — по возможности увеличить объемы вакцинации до 100 000 прививок в неделю, в идеале — до 150 000.

"При разработке нового плана вакцинации мы еще раз собрали данные о всех участвующих сторонах, чтобы уточнить возможные объемы вакцинации, и пришли к выводу, что в частном секторе, которому в вакцинации отводится важная роль, они больше, чем мы надеялись. Однако наиболее существенным изменением в плане вакцинации является выбранная модель — мы отказываемся от децентрализованной модели и предлагаем единую модель, то есть будет единая очередь на вакцинацию, единые запасы, единая ИТ-система вакцинации, где вся эта информация будет собираться", — сказал министр.

Павлютс подчеркнул, что план разработан так, чтобы адаптировать его к конкретным ситуациям, в том числе заявлениям производителей вакцин о задержке поставок.