Павлютс: в сентябре будет резкий рост заболеваемости Covid-19

Распространение штамма "дельта", возобновление очного обучения и то, что люди в целом будут больше времени проводить в помещениях, приведут к значительному росту заболеваемости Covid-19, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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"Пока что ситуация контролируется, но я думаю, что при худшем сценарии заболеваемость может быстро вырасти уже в ближайшие две недели", — предположил политик, добавив, что серьезный рост начнется, скорее всего, в сентябре.

Он посетовал, что пока что еще не все семейные врачи проводят вакцинацию. Потенциальным решением он видит обязанность вакцинировать для всех семейных врачей, у которых есть договор с государством.

На вопрос о том, какой эффект Павлютс ждет от лотереи для привитых, он не дал конкретного ответа, но сказал, что эффективность всех мер можно измерять только комплексно.