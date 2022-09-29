Павлютс: в случае резкого роста заболеваемости Covid-19 придется вернуть маски

Если заболеваемость Cоvid-19 резко вырастет, придется вернуться к маскам в общественном транспорте, но пока что этот момент еще не настал, заявил агентству LETA министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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План на осень с разными сценариями развития ситуации с пандемией был составлен еще весной. Пока что Латвия идет по базовому сценарию, в котором заболеваемость не наносит тяжелого удара по здравоохранению. Рост заболеваемости на второй или третьей неделе сентября прогнозировался и раньше: дети вернулись в школу и происходит активный обмен вирусами между домохозяйствами.

Пока что ситуацию можно назвать относительно стабильной: в первую очередь нужно смотреть не на рост заболеваемости, а на количество пациентов в больницах. Он тоже растет, однако, как отмечает Павлютс, в основном это люди, у которых Covid-19 не основной диагноз, они попали в больницу по другой причине.

Если же заболеваемость резко вырастет, придется снова носить маски в общественном транспорте.