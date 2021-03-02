Павлютс: в условиях распространения британского штамма не предпринимать никаких действий нельзя

Доля британского штамма Covid-19 в Латвии превысила критический пятипроцентный предел, и не предпринимать никаких действий нельзя, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Распространение более заразного британского штамма предусматривает дальнейшие действия по ограничению инфекции. "Эпидемиологи считают, что необходимы активные действия, чтобы не пропустить момент роста заболеваемости", — сказал Павлютс.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков заявил на заседании, что во избежание третьей волны Covid-19 необходимо усилить требования по организации удаленной работы.

Рекомендации эпидемиологов, представленные Перевощиковым на заседании, предусматривают, что все офисные работники должны работать удаленно и только самые важные производственные предприятия могут работать очно.

При этом производственным компаниям и организациям следует минимизировать количество людей, находящихся в одном помещении одновременно — за счет поточной организации работы и разных смен.

Также, по мнению эпидемиологов, следует проводить плановое тестирование трудовых коллективов, где нельзя обеспечить дистанцию.

Также рекомендации эпидемиологов предусматривают введение мер по сокращению контактов и передвижения в нерабочее время и эффективный контроль установленных ограничений. Должны предоставляться только жизненно важные услуги, а также широкие меры коммуникационной поддержки для работодателей и населения.

Как ранее сообщалось, минимум в 9,34% проверенных на прошлой неделе образцов констатирован британский штамм Covid-19. Было проверено 1071 образцов.

Больше всего заболевших британской разновидностью коронавируса выявлено в Риге — 28 человек за неделю. Также эта мутация распространилась в Прейли (17 человек), Гулбене (11), Елгаве (8), Балви (6), Мадоне (4), Саласпилсе (4), Кулдиге (3), Даугавпилсе (3), Ливани (2) и Лубане (2), по одному человеку заболели также в Сигулде, Адажи, Юрмале, Огре, Добеле, Цесисе, Кекаве, Краславе и Резекне или окрестностях этих городов.

Председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш, оценивая результаты секвенирования образцов, констатировал, что за полтора месяца распространенность британского штамма выросла в Латвии с 1% до 8%. Это значит, что взрывного роста нет, инфекция распространяется постепенно.