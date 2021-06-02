Павлютс: в вопросе подделки сертификатов о вакцинации от Covid-19 надо полагаться на порядочность врачей

Если кто-то пытается договориться с врачом о вводе ложных данных о вакцинации от Covid-19, надо полагаться на профессионализм и порядочность врачей, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

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Отвечая на вопрос о том, какие действия предусмотрены в случае, если кто-то захочет получить поддельный сертификат, договорившись с врачом о введении ложных данных о вакцинации, министр подчеркнул, что такие действия невозможны без участия врача, поэтому ему трудно представить, почему врач пошел бы на такой шаг.

Павлютс также подчеркнул, что обязательно отреагирует при получении информации о подобных случаях. В то же время министр призвал людей не молчать, и, если им известно о таких ситуациях, сообщать об этом в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) или на сайте "trauksmescelejs.lv".

Министр назвал подобные действия нонсенсом, так как подделывающий данные человек "на самом деле не защищен от Covid-19".

Что касается планов относительно возможности для привитых от Covid-19 лиц посещать мероприятия с непривитыми детьми, министр напомнил, что это решение еще не согласовано, поэтому говорить об этом преждевременно.

Как сообщалось ранее, национальный цифровой сертификат Covid-19 начал действовать в Латвии с 1 июня.

Сертификат доступен на сайте "covid19sertifikats.lv". Вакцинированные и переболевшие Covid-19 могут просматривать на сайте свои собственные сертификаты, а также сертификаты своих иждивенцев.

На сайте доступны три типа сертификатов - сертификат о вакцинации от Covid-19, сертификат о результатах лабораторных анализов на Covid-19 и сертификат о том, что человек переболел. Сертификат можно предъявлять в электронном виде или распечатать. Проверить, действителен ли сертификат, можно через QR-код.

Сертификат о вакцинации действителен только в том случае, если с момента первой вакцинации вакцинами "Johnson & Johnson", "Pfizer/BioNTech" или "Moderna" прошло не менее 14 дней, а также через 22-90 дней после первой вакцинации вакциной "AstraZeneca" или сразу после второй вакцины.

Справка о том, что человек переболел, действительна в том случае, если с момента положительного результата теста прошло не менее 11 дней. Этот сертификат действителен 180 дней.

Выданные в Латвии сертификаты Covid-19 будут распознаваться и в других государствах Европейского союза (ЕС), с 15 июня начнется их интеграция в единую систему сертификатов ЕС, а с 1 июля сертификаты будут использоваться на всей территории Евросоюза.