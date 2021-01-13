Павлютс: в январе вакцин хватит на то, чтобы привить примерно половину от запланированного числа медиков

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс ("Развитие/За!") заявил, что в январе на всех медиков страны еще не хватит вакцины, чтобы привить их от Covid-19. Изначально планировалось осуществить вакцинацию 30 тысяч работников медучреждений, однако, согласно графику поставок вакцин, в этом месяце будет доступно лишь 35 200 доз. Учитывая, что процесс прививки состоит из двух этапов, процедура пока что доступна для 17 тысяч медиков, сообщает LETA со ссылкой на слова Павлютса.

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Следующая партия вакцин прибудет в Латвии уже в феврале. Как пояснил глава Минздрава, он надеется на "поставку большого количества вакцины от Astra Zeneca".

Днем ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что для обеспечения массовой вакцинации от Covid-19 будет создано специальное бюро. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему является серьезной. "Мы пока не можем позволить себе расслабиться", — подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр сообщил, что во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было заслушано видение нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, как организовать массовую вакцинацию от Covid-19.

"Будет специальное бюро, единственная задача которого будет заключаться в ежедневной организации и управлении процессом вакцинации", — сообщил Кариньш.